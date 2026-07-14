Сотни узбеков прилетели на работу в Беларусь 6 14.07.2026, 11:19

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Их доставили чартерным рейсом.

Более 200 граждан Узбекистана прибыли 13 июля в Беларусь для работы в сфере сельского хозяйства и животноводства, сообщила пресс-служба Агентства миграции при узбекистанском кабмине.

Трудовых мигрантов доставили чартерным рейсом.

Пилотный проект страны реализуют в упрощенном порядке на основе трехстороннего соглашения, которое подписано между хокимиятом (администрацией) Андижанской области, агентством миграции Узбекистана и комитетом по труду, занятости и социальной защите Витебского облисполкома.

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