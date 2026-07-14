Трамп поддержал «адские» санкции против РФ 14.07.2026, 7:36

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В память о сенаторе Линдси Грэме.

Президент США Дональд Трамп поддерживает принятие двухпартийного пакета санкций против России в связи с агрессией против Украины, который инициировал покойный сенатор Линдси Грэм. Об этом 13 июля сообщил CNN со ссылкой на представителя Белого дома.

10 июля во время визита в Киев Грэм заявил, что администрация президента США согласилась поддержать законопроект о санкциях.

Однако на тот момент было непонятно, поддержит ли непосредственно Трамп законопроект, поскольку американский президент неоднократно настаивал на большей свободе действий в вопросе введения санкций.

По данным CNN, поддержка со стороны Трампа может ускорить принятие документа в Сенате.

Лидер республиканского большинства в Сенате США Джон Тун в понедельник заявил, что Белый дом тесно сотрудничал с Грэмом над законопроектом о санкциях. В интервью CNN он выразил надежду, что документ удастся принять.

Тун также отметил, что в последние дни жизни Грэма пакет санкций был «самым важным для него достижением, и это, безусловно, станет для него невероятным наследием».

Документ предусматривает возможность введения тарифов в отношении стран, закупающих российскую нефть, газ и уран.

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