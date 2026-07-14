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Дроны ВСУ атаковали Афипский НПЗ

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  • 14.07.2026, 8:34
Дроны ВСУ атаковали Афипский НПЗ

Начался пожар.

В ночь на вторник, 14 июля, в районе Афипского НПЗ в Краснодарском крае вспыхнул пожар после атаки беспилотников.

Об этом сообщает российское издание Astra.

Сообщается, что пожар возник рядом с резервуарным парком НПЗ.

Официальных заявлений местных властей о последствиях атаки на данный момент нет.

НПЗ в населенном пункте Афипский уже неоднократно подвергался ударам Сил обороны Украины.

11 июня оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в результате падения «обломков беспилотников» на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода возник пожар.

Генштаб ВСУ сообщал, что завод перерабатывает около 6,25 млн тонн нефти в год, что составляет 2,1% от общего объема нефтепереработки РФ.

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