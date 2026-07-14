Жетон минского метро продают за 60 рублей 14.07.2026, 9:06

В чем его уникальность.

Юбилейный жетон минского метро с изображением станции метро «Октябрьская» продают за 60 рублей 7 копеек. Такое объявление на маркетплейсе OZON заметила пользовательница Threads.

«Вчера мне попался вот такой жетон на метро. Он юбилейный. Вот сколько он стоит на Ozone. Кто-то реально купит за такую стоимость?» — написала пользовательница, приложив фотографию объявления.

Судя по изображению, жетон продают за 60,07 рубля со скидкой в 69%. Изначально владелец товара оценил его в 199,95 рубля.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com