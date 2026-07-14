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Жетон минского метро продают за 60 рублей

  • 14.07.2026, 9:06
Жетон минского метро продают за 60 рублей

В чем его уникальность.

Юбилейный жетон минского метро с изображением станции метро «Октябрьская» продают за 60 рублей 7 копеек. Такое объявление на маркетплейсе OZON заметила пользовательница Threads.

«Вчера мне попался вот такой жетон на метро. Он юбилейный. Вот сколько он стоит на Ozone. Кто-то реально купит за такую стоимость?» — написала пользовательница, приложив фотографию объявления.

Судя по изображению, жетон продают за 60,07 рубля со скидкой в 69%. Изначально владелец товара оценил его в 199,95 рубля.

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