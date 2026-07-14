Какую пищу ученые признали самой полезной в мире 3 14.07.2026, 9:36

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Он содержит наибольшее количество активных и ценных для организма минералов, микроэлементов и витаминов.

Кресс-салат – самый полезный продукт в мире, уверяют ученые. Согласно исследованию, именно этот продукт содержит наибольшее количество активных и ценных для организма минералов, микроэлементов и витаминов.

Об этом пишет Preventing chronic disease.

Этот продукт, рекомендованный профессором университета Уильяма Патерсона Дженнифер Ди Ноя, обладает высоким содержанием клетчатки, калия, белка, витаминов В, А, D и фолата кальция. Кроме того, он имеет высокую пропорцию ценных ингредиентов к количеству калорий. Кресс-салат покрывает 100% суточной потребности в питательных веществах на 100 ккал потребления.

Второе место в списке самых полезных продуктов заняла китайская капуста с показателем 91,99%, за ней следуют мангольд (89,27%) и шпинат (86,43%).

Кресс-салат содержит множество питательных веществ, таких как железо, кальций, витамин С, а также 14 других важных витаминов, минералов, антиоксидантов и вторичных растительных веществ. Витамины А и С защищают от инфекций, кальций, калий и магний поддерживают наращивание костей и мышц, а витамин К может предотвратить повреждение клеток головного мозга. Антиоксиданты также защищают от повреждения ДНК и, таким образом, могут минимизировать риск возникновения различных типов рака.

В список самых полезных продуктов также вошли мангольд, свекла зеленая, шпинат, цикорий, листовой салат, петрушка, репа зеленая, чеснок, капуста, одуванчик, красный перец, руккола, брокколи, тыква, брюссельская капуста, зеленый лук, кольраби, цветная капуста, морковь, помидор, лимон, салат айсберг, клубника, редис, апельсин, лайм, грейпфрут, репа, ежевика, лук-порей и батат.

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