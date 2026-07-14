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Главная уязвимость Путина

  • 14.07.2026, 10:44
Главная уязвимость Путина

Крым может сыграть с главой Кремля злую шутку.

Крым, который после аннексии в 2014 году считался одним из главных стратегических достижений Путина, все чаще превращается в одну из наиболее уязвимых точек российской военной инфраструктуры. Как отмечает Politico Europe, Украина добилась заметного прогресса в нанесении среднедальных ударов по полуострову, постепенно осложняя снабжение российских войск и нарушая работу ключевых объектов (перевод — сайт Charter97.org).

По данным издания, украинские беспилотники и ракеты регулярно атакуют логистические узлы, энергетическую инфраструктуру и транспортные маршруты. Особенно серьезные проблемы возникли с сообщением через Керченский мост, где образуются многокилометровые пробки. Железнодорожное сообщение работает с перебоями, а выезд с полуострова становится все сложнее.

Ситуация отражается и на жизни гражданского населения. В ряде районов введен режим чрезвычайной ситуации, фиксируются перебои с электроэнергией и водоснабжением, возникают проблемы со связью и транспортом. Власти также ограничили продажу топлива, а рост цен и постоянные угрозы ударов негативно сказались на туристическом сезоне.

Для Кремля Крым имеет не только военное, но и символическое значение. Потеря контроля над полуостровом или существенное ослабление российской группировки стали бы серьезным ударом по политическому авторитету Путина. В Киеве заявляют, что намерены максимально ослабить военное присутствие России в Крыму и использовать давление как дополнительный аргумент на возможных переговорах.

Эксперты считают, что Украина пока сохраняет технологическое преимущество в сфере дальнобойных ударов и беспилотных систем, однако подчеркивают, что сценарий освобождения Крыма в ближайшее время выглядит маловероятным. Несмотря на это, полуостров уже перестал быть недосягаемым тылом и все чаще становится ареной войны, последствия которой ощущают как военные, так и мирные жители.

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