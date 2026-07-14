«Ситуация критическая»: на Алтае возник риск остановки сельского хозяйства и ЖКХ 5 14.07.2026, 11:13

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иллюстративное фото

Российский регион остался без топлива.

В Алтайском крае России, крупнейшем производителе аграрной продукции в Сибири, возникла «крайне напряженная» ситуация в сфере сельского хозяйства и ЖКХ в связи с нехваткой топлива. Речь идет о граничащем с Казахстаном Бурлинском районе, власти которого предложили региональному правительству ввести режим ЧС из-за дефицита. 10 июля власти района провели совещание по ситуации с топливом, на котором стало известно об остром кризисе ГСМ, которым пока в нормальном режиме снабжают только полицию, по­жар­ных, боль­ни­цы и энер­ге­ти­ков, пишет The Moscow Times.

«Си­ту­а­ция в сфе­ре жи­лищ­но-ком­му­наль­но­го хо­зяй­ства и в сель­ском хо­зяй­стве оце­ни­ва­ет­ся как крайне на­пря­жен­ная. В этих от­рас­лях ве­лик риск оста­нов­ки те­ку­щей де­я­тель­но­сти из-за не­хват­ки го­рю­че­го», — заявили в администрации района. По данным чиновников, две единственные частные АЗС в районе «не работают уже несколько недель», а люди «вынуждены перебиваться от случая к случаю» и покупать топливо в других городах, выстаивая 5-6-часовые очереди. 13 июля краевые власти сообщили, что пытаются договориться с правительством и Минсельхозом РФ об обеспечении сельхозпредприятий топливом для проведения уборочных работ.

Ранее о проблемах со снабжением алтайских фермеров горючим на фоне острого топливного кризиса, охватившего всю Россию и оккупированные регионы Украины, сообщала депутат Госдумы от Алтайского края Мария Прусакова. Она предупреждала, что нехватка солярки и отказ отпускать ее фермерам в канистры, а также резкий рост цен на этот товар «может привести к продовольственной катастрофе». «Люди не знают, как им проводить сенокос, а урожай может остаться на полях… уборочная кампания в аграрных регионах сегодня находится фактически под угрозой», — заявляла парламентарий.

Одновременно с этим алтайские аграрии жалуются на засуху в регионе и предупреждают, что часть засеянных полей, скорее всего, «пойдет под списание». Урожайность сохранившихся посевов, по прогнозам, упадет на 30–50%. По итогам 2025 года аграрии Алтайского края произвели продукции на 318,4 млрд рублей. Это 28,8% от всего аграрного производства Сибирского федерального округа.

До этого о риске «полного закрытия всего сельского хозяйства Иркутской области» из-за отсутствия топлива заявлял местный депутат Степан Франтенко. Также на кризис жаловались аграрии в субъектах юга России, центрально-черноземном регионе и Поволжье.

Причиной кризиса стала украинская кампания по выбиванию российской нефтепереработки. По данным Reuters, производство бензина в РФ на прошлой неделе обвалилась до 65% от летнего уровня потребления, а выпуск дизеля упал почти на 40%.

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