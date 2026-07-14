Долги белорусских предприятий за год значительно выросли 14.07.2026, 12:02

Речь идет про миллиарды рублей.

Кредиторская задолженность (долги предприятий) на 1 июня 2026 года составила 128,7 млрд рублей, увеличившись в годовом измерении на 14,8% (на ту же дату 2025-го — 112,1 млрд), свидетельствуют данные Национального статистического комитета.

В том числе просроченная кредиторская задолженность — 13,5 млрд (+4,7%; 12,9 млрд).

Дебиторская задолженность (долги предприятиям) на 1 июня выросла до 110,6 млрд рублей (+17,3%; 94,3 млрд), в том числе просроченная — 12,5 млрд (+14,7%; 10,9 млрд).

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