Украина становится глобальным игроком 14.07.2026, 12:27

Дроны позволяют проводить операции, доступные раньше только великим державам.

Украина все активнее переносит противостояние с Россией за пределы линии фронта, используя дешевые беспилотники, современные средства связи и операции спецслужб. По оценке аналитиков, с 2023 года Киев последовательно расширяет географию своих действий, нанося удары по российским интересам как внутри страны, так и за рубежом, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Одним из самых громких примеров стала операция «Паутина», в ходе которой были атакованы военные объекты глубоко на территории России. «Современные дроны можно запускать практически откуда угодно — с гражданских грузовиков, коммерческих судов и других неприметных платформ, что значительно усложняет защиту стратегических объектов», считают авторы статьи.

Помимо ударов по территории России, Украина действует и в других регионах мира. По данным различных источников, украинские специалисты помогали правительственным силам Судана в борьбе с бойцами ЧВК «Вагнер», а также поддерживали повстанцев в Мали, предоставляя разведданные и обучая работе с беспилотниками. Сообщалось и о передаче дронов сирийским повстанцам.

Особое внимание Киев уделяет российскому «теневому флоту». Украинские силы уже атаковали несколько связанных с Россией танкеров в Средиземном и Черном морях, а теперь разрабатывают морские беспилотники, способные не уничтожать суда, а захватывать их.

«Украина уже получила возможности для проведения операций с применением дронов далеко за пределами своей территории», — считает заместитель главы Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло. При этом он подчеркивает, что масштаб подобных действий зависит не столько от технологий, сколько от ресурсов и политических решений.

Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес также уверен, что подобная стратегия приносит результат. «Действия Украины против российских интересов за рубежом повышают цену войны для Москвы. Уже одно это имеет большое значение», — отметил он.

Развитие автономных беспилотников делает возможными операции, которые еще недавно были под силу лишь крупнейшим мировым державам, а сама Украина демонстрирует новую модель ведения современной войны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com