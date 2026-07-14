В Беларуси исчезли еще три деревни и два хутора 2 14.07.2026, 13:14

Фото: blizko.by

За этот год пропали уже 18 населенных пунктов.

Три деревни и два хутора исчезли с карты Беларуси, пишет blizko.by со ссылкой на данные обновленного информационного бюллетеня Белгиодезии.

Перестали существовать деревни Алашковщина (Куропольский сельсовет Поставский район Витебской области), Мацковичи (Камайский сельсовет Поставский район Витебской области), Кривое Село (Ольховский сельсовет Ляховичский район Брестской области), а также хутора Ериново и Подсосна (оба Камайский сельсовет Поставского района Витебской области).

Решения по ним были приняты 23−25 июня этого года.

С начала года в Беларуси исчезли уже 18 населенных пунктов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com