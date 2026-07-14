В Беларуси исчезли еще три деревни и два хутора

В Беларуси исчезли еще три деревни и два хутора2
- 14.07.2026, 13:14
За этот год пропали уже 18 населенных пунктов.
Три деревни и два хутора исчезли с карты Беларуси, пишет blizko.by со ссылкой на данные обновленного информационного бюллетеня Белгиодезии.
Перестали существовать деревни Алашковщина (Куропольский сельсовет Поставский район Витебской области), Мацковичи (Камайский сельсовет Поставский район Витебской области), Кривое Село (Ольховский сельсовет Ляховичский район Брестской области), а также хутора Ериново и Подсосна (оба Камайский сельсовет Поставского района Витебской области).
Решения по ним были приняты 23−25 июня этого года.
С начала года в Беларуси исчезли уже 18 населенных пунктов.