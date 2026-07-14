Трамп прокомментировал слухи о причастности России к смерти сенатора Грэма 14.07.2026, 13:55

Линдси Грэм

Президент США заявил, что у его соратника были проблемы со здоровьем.

После смерти в прошлую субботу сенатора-республиканца Линдси Грэма, известного своей жесткой позицией по отношению к России и называвшего Владимира Путина нелегитимным президентом, в публичном поле появились высказывания о том, что к его кончине причастны российские спецслужбы. Однако президент Дональд Трамп в интервью американским журналистам сказал, что не является сторонником этой идеи и дал понять, что поводы сомневаться в предварительном выводе судмедэкспертизы о разрыве аорты как причине смерти Грэма отсутствуют.

13 июля ведущий Newsmax Грег Келли спросил у Трампа, есть ли у того опасения или подозрения по поводу смерти Грэма в связи с тем, что «у русских есть привычка травить тех, кто им не нравится». Президент США в ответ заявил, что у сенатора были «серьезные» проблемы со здоровьем. «Отвечая на эту конспирологическую теорию, я бы с радостью сказал „да“, но думаю, что у него были проблемы [со здоровьем]… и его отец умер примерно в том же возрасте. У него были проблемы, которые сидели довольно глубоко и которые было не так-то просто обнаружить», — сказал глава Белого дома. Он добавил, что, по сообщениям врачей, определенная часть тела Грэма «буквально взорвалась».

В понедельник офис Грэма сообщил, что, согласно предварительному заключению судмедэкспертов, политик умер от разрыва внутренней стенки аорты. Отмечалось, что официальная причина смерти будет названа после необходимых экспертиз. Сенатор, который был активным сторонником усиления военной поддержки Украины и давления на Москву, скончался 11 июля в своем доме на Капитолийском холме. За день до этого он посещал Киев, где встречался с президентом Владимиром Зеленским.

О том, что Грэма могли убить российские спецслужбы, говорил, например, британский финансист Билл Браудер, пишет The Moscow Times.

«Не хочу быть сторонником теории заговора, но <Линдси Грэм был главным инициатором законопроекта о разрушительных санкциях против России… Он только что вернулся из Украины, где, как известно, действуют российские агенты. Русские — эксперты в применении ядов, [действие] которых выглядит как сердечные приступы», — писал он в X 12 июля. Также Браудер призвал «немедленно» провести все необходимые экспертизы, так как он «видел достаточно подозрительных смертей, связанных с Россией».

Похожие подозрения озвучил социолог Игорь Эйдман. По его мнению, в Кремле Грэма считали той фигурой, которая изменила позицию Трампа в отношении к России. Социолог предположил, что во время последнего визита в Украину российские спецслужбы могли отравить сенатора, например, с использованием яда замедленного действия.

Также на версии с отравлением республиканца Россией или Ираном настаивала активистка движения MAGA и сторонница Трампа Лора Лумер, требовавшая немедленного проведения токсикологической экспертизы. Первый зампред международного комитета Госдумы Светлана Журова заявляла, что это «пиар-ход» ради набора популярности перед выборами.

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