ВСУ уничтожили пограничный корабль российской ФСБ «Изумруд»17
- 14.07.2026, 14:40
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В 2018 году он участвовал в нападении на корабли ВМС в Керченском проливе.
Военно-морские Силы Украины уничтожили пограничный корабль российской ФСБ «Изумруд», который 25 ноября 2018 участвовал в нападении на корабли ВМС в Керченском проливе. Среди экипажа есть погибшие и раненые.
По данным ВМС ВСУ, судно уничтожили морским безэкипажным дроном Sargan-3000 возле Новороссийска. Сообщается, что среди экипажа есть погибшие и раненые.
«Изумруд» участвовал в нападении на украинские корабли в Керченском проливе в 2018 году.
ПСКР «Изумруд» спущен на воду в 2014 году. Корабль был оборудован вертолетной площадкой. Длина: 62,5 м. Водоизмещение: около 630-750 тонн. Максимальная скорость: до 27 узлов.