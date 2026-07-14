ВСУ уничтожили пограничный корабль российской ФСБ «Изумруд» 17 14.07.2026, 14:40

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Фото: censor.net

В 2018 году он участвовал в нападении на корабли ВМС в Керченском проливе.

Военно-морские Силы Украины уничтожили пограничный корабль российской ФСБ «Изумруд», который 25 ноября 2018 участвовал в нападении на корабли ВМС в Керченском проливе. Среди экипажа есть погибшие и раненые.

По данным ВМС ВСУ, судно уничтожили морским безэкипажным дроном Sargan-3000 возле Новороссийска. Сообщается, что среди экипажа есть погибшие и раненые.

«Изумруд» участвовал в нападении на украинские корабли в Керченском проливе в 2018 году.

ПСКР «Изумруд» спущен на воду в 2014 году. Корабль был оборудован вертолетной площадкой. Длина: 62,5 м. Водоизмещение: около 630-750 тонн. Максимальная скорость: до 27 узлов.

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