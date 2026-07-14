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Гомельчане: Неужели так сложно за 20 лет хоть раз почистить ливневку?

  • 14.07.2026, 15:25
Гомельчане: Неужели так сложно за 20 лет хоть раз почистить ливневку?
Иллюстративное фото: Радыё Свабода

Потоп после сильных дождей в областном центре – каждый год.

Многие жители Гомеля возмущены тем, что власти находят деньги на салюты и праздники, но не могут решить элементарные проблемы. Поводом для возмущения стал потоп, парализовавший движение в центре города после вчерашнего ливня.

«Проспект Победы, улицы Кирова, Советская – проехать в центре вчера нельзя было от слова «совсем», машины плавали, — пишет читатель сайта Charter97.org. — Причем, ровно три дня назад — то же самое было. И так каждый год, после каждого даже не сильно крупного ливня. Вроде и деньги есть – праздники, фестивали, на которые народ принудительно сгоняют проводят постоянно. Так неужели так сложно за 20 лет хоть раз почистить ливневку?»

Многие гомельчане жалуются на последствия ливня и в соцсетях:

— Гомель. Объясните мне, почему после ливня такая проблема каждый раз, и никак она не решается? В чем сложность или причина?

— Замена труб — это неважно. Главное — фасад и внешний лоск: лампочек навешать, петуний насадить, памятники и звезды... Задайте вопрос хваленому председателю.

— Вся проблема в структуре ливневой канализации нашего города, а конкретно диаметра существующих труб просто недостаточно чтобы такой большой поток воды уходил плюс большинство ливневок нуждается в прочистке от мусора, на что коммунальные службы неохотно реагируют. Ну а трубы никто не поменяет, это стоит денег.

— Отсутствие желания и средств… Это ж надо движение перекрыть, все раскопать, ливневую поменять, а на это время организовать маршруты для объезда, потратить много денег. Лучше салют и концерт на день города придумать.

— Ливневые трубы вы когда—нибудь видели, как чистят специальной машиной и водой под давлением? Нет. Это и есть ответ.

— Сложность и причина только в одном: в безделии тех служб, кто должен этим заниматься.

— Ливневки лет 10 забились некто их не чистит.

— Людей в службах нет, за гроши работать никто не хочет.

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