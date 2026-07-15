Трамп не считает смерть сенатора Грэма подозрительной
- 15.07.2026, 4:27
Президент США заявил, что ФБР «тратит время» на расследование его внезапной смерти.
Президент США Дональд Трамп заявил, что «ФБР зря тратит время» на расследование внезапной смерти его соратника — сенатора-республиканца Линдси Грэма.
Об этом 14 июля сообщает телеканал NBCnews.
В частности, журналисты во время пресс-конференции в Овальном кабинете, задали вопрос, почему 13 июля агенты ФБР находились в доме Грэма, который расположен относительно недалеко от Капитолия — после того, как стало известно, что 71-летний законодатель скончался вечером 11 июля.
«Я не вижу в этом ничего плохого. Я знаю, что ходят всевозможные теории заговора, и считаю, что ФБР зря тратит время, если занимается этим», — сказал президент США.
Телеканал NBC News, в частности зафиксировал, что около дома Грэма на Капитолийском холме собрались почти 20 агентов ФБР и других федеральных служб.
«Несколько агентов ФБР вошли в дом и, как было видно, делали фотографии, но, по всей видимости, ничего не выносили», — писало издание.
Как сообщает NBCnews, Трамп оказался одним из последних людей, кто беседовал с Грэмом — они говорили по телефону в ночь смерти сенатора.
«Сенатор был одним из ближайших союзников президента на Капитолийском холме», — пишут журналисты.
Как сообщил главный судмедэксперт Вашингтона (округ Колумбия) доктор Франсиско Х. Диас, предварительное обследование тела Грэма выявило «расслоение аорты, вызванное артериосклеротическим сердечно-сосудистым заболеванием» — то есть аорта разорвалась вследствие склероза артерий.
«Говорят, это почти незаметно. Об этом можно догадаться, если у вас очень болит спина. Это признак. Плохой признак. Так что, если у кого-то болит спина… это один из основных признаков. И он говорил мне, что у него болит спина, но мало кто догадывался, что это было именно из-за этого. И когда это (аорта — ред.) лопается, а так и случилось — то лопается», — сказал Трамп.
Власти США по-прежнему ожидают результатов токсикологической экспертизы тела Грэма и других анализов, подытожили в NBCnews.
Кроме того, вечером 13 июля в эфире Newsmax, президента Трампа также спросили о теориях заговора, циркулирующих вокруг смерти Грэма — в первую очередь по поводу того, могла ли страна-агрессор Россия отравить сенатора, который был известен своей жесткой антироссийской позицией.
«Чтобы ответить на эту теорию заговора, я бы с удовольствием сказал „да“, но думаю, что у него… у него были некоторые проблемы [со здоровьем — ред.] И его отец умер примерно в том же возрасте. Я верю в теорию скаковых лошадей — знаете, если у тебя есть проблемы [со здоровьем — ред.], то они есть. А у него были проблемы, которые были немного глубоко укоренившимися и их было нелегко обнаружить», — сказал глава Белого дома.