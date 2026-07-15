Испания прошла в финал ЧМ-2026, всухую обыграв Францию 15.07.2026, 0:17

Фото: Reuters

2:0.

Во вторник, 14 июля, в Арлингтоне (США) состоялся полуфинальный матч. Испанцы встречались со сборной Франции.

Подопечные Луиса де ла Фуэнте одержали победу со счетом 2:0. На 22-й минуте Микель Оярсабаль открыл счет, реализовав пенальти. На 58-й минуте Педро Порро удвоил преимущество испанцев.

Отметим, что в первом тайме защитник сборной Франции Вильям Салиба был заменен из-за травмы.

Таким образом, сборная Испании вышла в финал ЧМ-2026. Ее соперником станет победитель матча Англия — Аргентина. Франция сразится с проигравшим этой пары в поединке за третье место.

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