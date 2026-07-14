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Лукашенко хочет заселить Могилевщину узбеками

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  • 14.07.2026, 18:16
Лукашенко хочет заселить Могилевщину узбеками

Ранее диктатор анонсировал массовый приезд граждан Узбекистана на Витебщину.

Во время рабочей поездки в Оршанский район Александр Лукашенко вновь вернулся к вопросу приглашения на работу в Беларусь многочисленных рабочих из Узбекистана. Тем более что как раз к этому времени был приурочен и визит в регион хакима (главы) узбекистанской Андижанской области Шухратбека Абдурахманова.

Лукашенко посоветовал узбекскому гостю не ограничиваться территорией Витебщины, а идти сразу заселять и юго-восток Могилевщины.

«Ты на Витебской области особо не зацикливайся. У нас есть целый Юго-Восток с конкретной программой. Мы ее отменять не будем. Коврижки и прочее, льготы — Юго-Восток Могилевской области, где тоже людей… Но земли там лучше, чем у него. Поэтому ты тоже посмотри. Там просто вот у него, просто Юго-Восток! Там бери всю территорию, производи. Там главные — люди».

Когда же Шухратбек Абдурахманов сказал, что ранее Лукашенко сам его направлял работать с Витебской, тот его не стал и слушать:

«Это правильно ты сделал. А дальше… Ну что тебе эти 7 или 8 районов? Надо посмотреть и Юго-Восток. В чем мой интерес? Люди. Там нет столько людей, а вам некуда людей девать. Особенно в Андижанской области. Пусть приезжают и работают. Поэтому и в Витебск, и там. Но это мы должны определиться. Правительство сейчас занимается, чтобы вам на стол положить, сколько человек надо, какие кадры должны быть и прочее. Не умеют — пусть учат. Они научат здесь их быстро, за полгода. И в Витебской области тоже. Главное, чтобы было желание».

9 июля во время визита в Беларусь президента Узбекистана Шавката Мирзиёева Беларусь и Узбекистан подписали межправительственное соглашение об организованном наборе и трудоустройстве граждан Узбекистана для временной работы в Беларуси.

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