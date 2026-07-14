В Японии создали летающего робота-компаньона 14.07.2026, 18:28

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Исследователи из японского Университета Кэйо совместно со специалистами MIT Media Lab представили необычного домашнего робота, который не ездит по полу и не летает как привычный дрон. Новый аппарат бесшумно парит в воздухе, напоминая сказочное существо, и создан для общения с человеком, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).

Прототип вдохновлен такими персонажами как фея Динь-Динь, покемон Мью и «Пыльные духи» из мультфильмов Studio Ghibli. Внешне он похож на небольшого белого кита, который плавно перемещается по комнате с помощью мягких плавников.

Авторы проекта называют разработку представителем нового поколения мягких летающих роботов. Вместо пропеллеров, создающих шум и сильный поток воздуха, устройство использует наполненный гелием корпус. «Плавучесть удерживает большую часть веса, а двигатели отвечают только за движение и управление», — пишут исследователи. Благодаря этому робот работает почти бесшумно, потребляет меньше энергии и способен дольше находиться в воздухе.

Разработка предназначена не для замены смартфонов или умных колонок, а для создания более естественного взаимодействия человека с техникой. В ходе демонстраций робот будил владельца, напоминал о делах, сопровождал во время учебы, танцевал вместе с хозяином и даже мог мягко подтолкнуть или обнять его.

По мнению авторов, подобные устройства способны сделать общение с роботами более эмоциональным и естественным. «Наша цель — создать дружелюбное физическое присутствие, которое органично разделяет домашнее пространство с человеком», — отмечают разработчики.

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