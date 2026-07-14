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Украина заказала у Франции первые 16 истребителей Rafale

  • 14.07.2026, 18:36
Украина заказала у Франции первые 16 истребителей Rafale

Первый контракт стал началом масштабной программы, предусматривающей приобретение 100 самолетов.

Украина сделала первый шаг к перевооружению авиации. Франция подтвердила заказ истребителей Rafale и новые оборонные проекты.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на совместную декларацию президента Украины Владимира Зеленского и президента Франции Эмманюэля Макрона.

Украина и Франция утвердили дорожную карту военно-технического сотрудничества, предусматривающую поставку истребителей Rafale, новейших систем противовоздушной и противоракетной обороны, а также запуск лицензионного производства французского вооружения в Украине.

Украина официально заказала у Франции первые 16 истребителей Rafale из сотни самолетов, приобретение которых стороны согласовали еще в ноябре 2025 года.

Учеба украинских пилотов и технического персонала может начаться уже в 2026 году. После завершения подготовки Вооруженные силы Украины получат первые четыре самолета.

Вместе с истребителями Франция передаст широкий пакет вооружения, в том числе ракеты MICA и METEOR , авиабомбы AASM , лазерно-наводящие противодроновые ракеты и другие средства поражения классов «воздух - воздух» и «воздух - земля».

Кроме того, до конца 2026 года Франция позволит развернуть в Украине лицензионное производство авиабомб AASM и крылатых ракет SCALP .

Отдельный блок декларации посвящен укреплению украинской противовоздушной и противоракетной обороны.

Украина заказала четыре новейших франко-итальянских комплекса SAMP/T NG и станет первым государством, которое будет применять их в боевых условиях.

До конца 2026 г. Франция развернет в Украине радиолокационную станцию GF300 как первый компонент новой системы ПВО. К моменту поставки SAMP/T NG Париж также передаст Украине два комплекса SAMP/T для временного использования.

До конца 2027 года Украина должна получить пять радаров GM400 , а Франция и Италия ускорят передачу ракет Aster 30 к октябрю 2026 года.

Также Франция и Италия разрешат лицензионное производство ракет Aster 30 в Украине. Отдельно Париж будет поддерживать разработку украинских антибалистических ракет-перехватчиков, в частности, проекта FREYJA, с участием французских оборонных компаний.

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