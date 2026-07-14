Украина первой получит современные анитбаллистические системы ПВО 14.07.2026, 19:14

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Зеленский раскрыл детали.

Украина первой получит новые усиленные антибаллистические французско-итальянские системы SAMP/T NG. Об этом на фоне визита во Францию 14 июля сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Франция также предоставит два комплекса SAMP/T для усиления нашей защиты уже в этом году. Одновременно Франция и Италия ускорят поставки ракет Aster 30 до октября этого года», – отметил лидер Украины.

Зеленский подчеркнул, что Франция приняла решение о лицензионном производстве для Украины ракет Aster, которые используются в ПВО SAMP/T, а также управляемых авиационных бомб AASM Hammer и крылатых ракет SCALP, о чем накануне уже говорил президент Франции Эммануэль Макрон. Также Макрон сообщал, что первые истребители Rafale французского производства должны начать полеты в Украине в 2028–2029 годах.

Президент Украины указал, что планируется закупка первых 16 самолетов Rafale для боевой авиации сил обороны и вооружения к ним и что уже в этом году должно начаться обучение украинских пилотов и механиков во Франции. После этого, по его словам, первые четыре самолета Rafale будут переданы ВСУ.

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