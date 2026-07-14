закрыть
14 июля 2026, вторник, 20:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украина первой получит современные анитбаллистические системы ПВО

  • 14.07.2026, 19:14
  • 1,608
Украина первой получит современные анитбаллистические системы ПВО

Зеленский раскрыл детали.

Украина первой получит новые усиленные антибаллистические французско-итальянские системы SAMP/T NG. Об этом на фоне визита во Францию 14 июля сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Франция также предоставит два комплекса SAMP/T для усиления нашей защиты уже в этом году. Одновременно Франция и Италия ускорят поставки ракет Aster 30 до октября этого года», – отметил лидер Украины.

Зеленский подчеркнул, что Франция приняла решение о лицензионном производстве для Украины ракет Aster, которые используются в ПВО SAMP/T, а также управляемых авиационных бомб AASM Hammer и крылатых ракет SCALP, о чем накануне уже говорил президент Франции Эммануэль Макрон. Также Макрон сообщал, что первые истребители Rafale французского производства должны начать полеты в Украине в 2028–2029 годах.

Президент Украины указал, что планируется закупка первых 16 самолетов Rafale для боевой авиации сил обороны и вооружения к ним и что уже в этом году должно начаться обучение украинских пилотов и механиков во Франции. После этого, по его словам, первые четыре самолета Rafale будут переданы ВСУ.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний ястреб Америки
Последний ястреб Америки Виталий Портников
Новый козырь для Украины
Новый козырь для Украины Александр Черненко
Без боли не выздороветь
Без боли не выздороветь Ирина Халип
Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли