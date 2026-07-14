«Белавиа» корректирует время полетов в Москву на фоне атаки украинских дронов

«Белавиа» корректирует время полетов в Москву на фоне атаки украинских дронов1
- 14.07.2026, 20:15
Время в билете может быть неактуальным.
Национальный перевозчик «Белавиа» сообщил об изменении времени отправления и продолжительности полетов в Москву и через воздушное пространство Московской области.
Как говорится в пресс-релизе, это связано с «введением ограничений для выполнения транзитных полетов в пределах московского узлового диспетчерского района».
«Изменения затронут не только прямые рейсы в Москву, но и маршруты, пролегающие через территорию указанного района, — отмечает авиаперевозчик. — Новое фактическое время отправления рейса может быть раньше указанного в билете изначально».
Пассажирам рекомендовано «обязательно проверять актуальный статус рейса»: «Накануне вылета смотрите раздел «Статус бронирования» на сайте belavia.by или онлайн-табло аэропорта вылета».
Ранее сообщалось об очередной атаке украинских беспилотников по объектам в Москве и Московской области. Мэр Сергей Собянин отмечал, что силы противовоздушной обороны сбили пять БПЛА, которые «летели на Москву». Всего за сутки, по его словам, сбито 23 дрона. О пострадавших и разрушениях Собянин не сообщал.
Также сообщалось, что за последние сутки в Московской области сбито не менее 34 дронов.