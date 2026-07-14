Трамп назвал вероятным принятие проекта Грэма о санкциях против России

Трамп назвал вероятным принятие проекта Грэма о санкциях против России1
- 14.07.2026, 20:26
Президент США также хочет добавить в законопроект ограничения против Ирана и «Хезболлы».
В законопроект об усилении санкций США против России, составленном сенатором Линдси Грэмом, могут быть включены Иран и «Хезболла», заявил журналистам американский лидер Дональд Трамп.
Один из репортеров спросил его, будет ли одобрен законопроект в течение ближайших одной-двух недель, и будет ли вообще одобрен. Трамп в ответ отметил, что Грэм очень сильно желал продвижения своей инициативы, и есть «хороший шанс», что это получится.
«Я думаю, они могли бы добавить Иран, что было бы большим событием, если произойдет, они могут добавить и «Хезболлу», — сказал он.