Кремль побоялся ссориться с Алиевым 14.07.2026, 14:49

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Ильхам Алиев

Глава Азербайджана отметился рядом неудобных для РФ заявлений.

Кремль считает ошибочной позицию президента Азербайджана Ильхама Алиева по Украине, но не видит в этих разногласиях угрозы для двусторонних отношений. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Накануне Алиев, отвечая на вопрос украинского журналиста, заявил, что Азербайджан продолжит поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины. Также он призвал Украину не соглашаться на оккупацию.

Также Алиев заявил, что расценивает пребывание республики в составе Российской империи и СССР как колониальный период. «Мы были колонизированы в XIX веке. Затем были в составе Советского Союза, где не обладали независимостью. Мы были частью СССР, республикой, да, но бесправной. В нашей исторической памяти сохранилось понимание того, что значит быть колонией, а затем стать свободным государством», — сказал Алиев

Подобные оценки советского периода Алиев высказывает не впервые. Ранее он называл вхождение Азербайджана в состав СССР следствием оккупации и утверждал, что это помешало республике стать полноценным демократическим государством.

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