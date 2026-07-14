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Ирак прощается с Ираном

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  • 14.07.2026, 15:09
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Ирак прощается с Ираном

Премьер-министр страны едет в Вашингтон.

Президент США Дональд Трамп готовит новый этап отношений с Ираком и делает ставку на премьер-министра Али аль-Заиди, которого намерен принять в Белом доме. В Вашингтоне считают, что новый лидер Багдада способен изменить баланс сил в стране, однако главным препятствием остается сильное влияние Ирана, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

По данным американских аналитиков, ключевой задачей администрации Трампа является ограничение роли поддерживаемых Тегераном вооруженных группировок, входящих в состав «Сил народной мобилизации» (PMF). Эти формирования получают финансирование от иракского государства, но многие из них сохраняют тесные связи с Ираном и ранее атаковали американские объекты в регионе.

«Назначение аль-Заиди представляет начало нового важного этапа между нашими странами», — заявил Трамп, выразив поддержку новому руководству Ирака.

Сам премьер уже сделал несколько шагов, которые получили положительную оценку в Вашингтоне. Его правительство заключило соглашения с американскими энергетическими компаниями, включая Chevron, Halliburton и KBR, а также договорилось о развитии спутникового интернета Starlink. Багдад рассчитывает увеличить добычу нефти и снизить зависимость от поставок иранского газа.

Одновременно аль-Заиди начал масштабную кампанию против коррупции. В рамках операции «Рассвет» были задержаны десятки чиновников и депутатов, а власти изъяли активы на сумму более 100 миллионов долларов.

«Однако главная проверка для премьера впереди», — пишут авторы статьи. Попытки прежних руководителей Ирака ограничить влияние Тегерана закончились неудачей. «Разоружение поддерживаемых Ираном группировок потребует времени и решимости», — считают эксперты.

Вашингтон надеется, что через инвестиции, энергетические проекты и давление на вооруженные формирования сможет постепенно ослабить позиции Ирана в Ираке. Но путь к полноценному партнерству двух стран, по мнению аналитиков, будет долгим и сложным.

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