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Jaguar превратил критику в триумф

  • 14.07.2026, 15:15
Jaguar превратил критику в триумф

Британская марка с иронией отреагировала на успех своего спорного проекта.

Jaguar неожиданно оказался в центре внимания после презентации новых моделей Mercedes-AMG и Ferrari. Концепт Type 00, который еще недавно вызывал волну критики среди автолюбителей, теперь многие воспринимают как смелый шаг вперед и пример необычного автомобильного дизайна, пишет BBC Top Gear (перевод — сайт Charter97.org).

Британская марка с иронией отреагировала на успех своего спорного проекта, словно заявив конкурентам: «Ну что, как вам теперь?». В Jaguar напомнили, что вокруг электромобиля Type 00 и его преемника Type 01 разгорелись жаркие споры, однако появление новых машин от AMG и Ferrari изменило отношение публики.

По версии Top Gear, в компании шутливо предлагают отправить прототипы Type 01 на улицы немецкого Аффальтербаха и итальянского Маранелло — центров, связанных с Mercedes-AMG и Ferrari.

«Внезапно розовый Jaguar, будто вышедший из стильного мультфильма про Бэтмена, стал автомобильным спасителем», — иронизируют авторы материала.

В Jaguar также намекнули на будущие версии модели. Среди них якобы может появиться SUV-вариант Type 01 с еще более радикальным дизайном — смесью футуризма, роскоши и брутальной архитектуры.

История Type 00 стала примером того, как спорное решение может со временем получить признание. Машина, которую критики называли слишком необычной, теперь воспринимается как один из самых смелых проектов в мире премиальных электромобилей.

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