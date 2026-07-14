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Генерал СБУ: Китай поглотит Россию без единого выстрела

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  • 14.07.2026, 15:04
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Генерал СБУ: Китай поглотит Россию без единого выстрела
Виктор Ягун

Пекин уже готовится воспользоваться поражением и ослаблением РФ.

Война и санкции резко усилили зависимость России от Китая. Как пишет The Wall Street Journal, Пекин уже налаживает связи с российскими элитами и готовится к возможной смене власти после Путина.

Какую поддержку Китай сегодня оказывает Путину в войне против Украины? Смогла бы Россия продолжать войну без его помощи? Об этом сайт Charter97.org поговорил с генерал-майором СБУ в запасе Виктором Ягуном:

— Китай формально избегает массовых поставок готового оружия, однако обеспечивает России критически важный тыл. Это закупки российской нефти и газа, поставки станков, микроэлектроники, оптики, двигателей, компонентов для беспилотников, химического сырья, а также помощь в обходе финансовых ограничений. Именно поэтому НАТО официально называет Китай «решающим фактором», который позволяет России продолжать войну.

Без Китая Россия не прекратила бы боевые действия мгновенно: у нее остаются собственный военно-промышленный комплекс, мобилизационный ресурс и поддержка Северной Кореи и Ирана. Однако вести войну в нынешнем масштабе и темпе было бы практически невозможно. Производство ракет, дронов и другой техники резко сократилось бы, а западные санкции наконец начали бы действовать в полном объеме. Китай сегодня — не союзник России, а ее экономическая и технологическая система жизнеобеспечения.

— Китай уже налаживает контакты с российскими элитами. На кого может сделать ставку Пекин и кого хотел бы видеть преемником Путина?

— Важно уточнить: публикация The Wall Street Journal свидетельствует о работе Китая с будущей российской элитой, но не доказывает, что Пекин уже выбрал конкретного преемника. Китайцы обычно не делают ставку только на одного человека. Они одновременно выстраивают связи с силовиками, технократами, руководителями государственных корпораций и представителями влиятельных семей.

Аналитически в этот круг могут входить Михаил Мишустин, Алексей Дюмин, Дмитрий Патрушев и Сергей Кириенко. Не потому, что Пекин уже назначил кого-то из них «наследником», а потому, что они олицетворяют управляемую преемственность режима. Китаю нужен не либеральный и не хаотично-националистический руководитель, а предсказуемый авторитарный технократ или силовик, способный удержать страну, контролировать ядерный арсенал и продолжать переориентацию российской экономики на Китай.

— Как поведет себя Китай, если Россия проиграет войну и ослабнет? Возможна ли китайская экспансия на Дальний Восток?

— Китай не будет спасать Россию из дружеских чувств. Он воспользуется ее ослаблением: потребует еще больших скидок на нефть и газ, доступа к месторождениям, портам, транспортной инфраструктуре, Арктике и стратегическим предприятиям. Россия будет превращаться не столько в союзника Китая, сколько в его сырьевой, технологический и политический придаток. Уже сегодня Китай получает возможность диктовать Москве условия даже по таким принципиальным проектам, как газопровод «Сила Сибири — 2».

Прямая военная аннексия Дальнего Востока маловероятна, пока Россия сохраняет централизованную власть и ядерное оружие. Кроме того, государственная граница между странами формально урегулирована. Однако экономическая экспансия уже реальна и гораздо выгоднее для Пекина: контроль над ресурсами, долгосрочные концессии, аренда земель, китайская инфраструктура и зависимость местных регионов от торговли с КНР.

Если же Россия начнет распадаться, Китай может создать на Дальнем Востоке фактическую зону своего влияния под видом защиты границы, граждан, предприятий и транспортных маршрутов. Поэтому наиболее вероятна не китайская оккупация российской территории, а ее постепенное экономическое и политическое поглощение без единого выстрела.

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