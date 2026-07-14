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«Белтелеком», мы что, живем в каменном веке?»

  • 14.07.2026, 15:40
«Белтелеком», мы что, живем в каменном веке?»

Подключения к интернету приходится ждать два года.

Жительница Гродненской области под ником sasha_programmist пожаловалась в Threads на работу «Белтелекома». Подключения к интернету в частном доме ей придется ждать два года.

«Что творит монополия: «Белтелеком», помимо того, что консультанты у них по телефону разговаривают с тобой как с г…м, так еще и отказываются тянуть оптоволокно, — пишет она. — Мы что, живем в каменном веке, чтобы ждать протяжку оптоволокна два года? С учетом, что на расстоянии 900 метров уже есть оптоволокно».

Подписчики согласились с автором поста и привели свои примеры общения с провайдером. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии под постом:

— Сколько я с ними бодалась — и на личный прием ездили, и на горячую линию звонили... Мы год жили как непонятно кто.

— Мы так и не дождались оптоволокна. Ничего не поделать, я в такие моменты очень сильно огорчаюсь, что платишь огромные деньги, 55 рублей в месяц, считай за воздух, так мы еще свой рессивер покупали, чтобы лучше связь была.

— Госконтора, никому ничего не нужно.

- У меня дочка переехала, иногда что-то глянуть — трафик кушает быстро, а на «Белтелеком» идти не хочется ей, так как видела все наши тягости.

— Можете попробовать написать директору в офисе. Но у нас, правда, у соседей было оптоволокно, тянуть 10 метров. Писали заявку, сказали: «Копайте сами до дома» и все сделали.

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