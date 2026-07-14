Психологи назвали важный фактор личностного роста 14.07.2026, 16:29

Фото: Sergey Nivens, по лицензии Shutterstock.com

Он может открыть путь к более насыщенной жизни.

Привычная и стабильная жизнь дает ощущение безопасности, но именно страх выйти за пределы знакомого часто мешает людям реализовать свои мечты. Психологи считают, что готовность принимать разумные риски может стать важным фактором личного роста и ощущения полноты жизни, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Специалисты отмечают, что перемены почти всегда сопровождаются тревогой и неопределенностью. Однако это не признак неправильного выбора, а естественная реакция организма на выход из зоны комфорта. «Чтобы жить по-настоящему полно, нужно принимать некоторые вызовы, включая те, которые кажутся пугающими», — отмечают эксперты.

При этом риск не означает безрассудство. Речь идет о решениях, которые помогают расширить собственные возможности — начать новое обучение, отправиться в путешествие, сменить сферу деятельности или попробовать то, о чем человек давно мечтал.

Психологи подчеркивают, что многие люди в конце жизни чаще жалеют не о сделанных попытках, а об упущенных шансах. Даже небольшие изменения способны вернуть ощущение энергии и любопытства к миру.

Исследования показывают, что стремление к новому опыту связано с большей уверенностью в себе и эмоциональным благополучием. Важно не обязательно полностью менять привычный уклад, а позволять себе рассматривать альтернативы.

«У каждого есть возможность изменить свою жизнь, если он сам этого захочет», — считают специалисты. Иногда достаточно прислушаться к внутреннему ощущению, что пришло время двигаться дальше, и сделать первый шаг навстречу неизвестному.

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