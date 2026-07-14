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На окраине Минска собрались сотни аистов

4
  • 14.07.2026, 17:19
  • 1,414
На окраине Минска собрались сотни аистов

Видеофакт.

Сотни аистов собрались возле кладбища «Лесное» на юго-восточной окраине Минска. Видео с ними опубликовал житель столицы под ником maxim_bahdanovich в Threads, сообщает сайт Charter97.org.

«Кладбище «Лесное» возле Минска. Буслы. У них свадьба или турслет? И почему именно там? А может это те, кто ушёл от нас, а теперь вот так вернулся?» - спрашивает он.

Wyświetl w Threads

Пост за несколько часов собрал почти 300 комментариев и 900 лайков.

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