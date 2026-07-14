На окраине Минска собрались сотни аистов

На окраине Минска собрались сотни аистов4
- 14.07.2026, 17:19
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Видеофакт.
Сотни аистов собрались возле кладбища «Лесное» на юго-восточной окраине Минска. Видео с ними опубликовал житель столицы под ником maxim_bahdanovich в Threads, сообщает сайт Charter97.org.
«Кладбище «Лесное» возле Минска. Буслы. У них свадьба или турслет? И почему именно там? А может это те, кто ушёл от нас, а теперь вот так вернулся?» - спрашивает он.
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