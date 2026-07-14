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The Wall Street Journal: Китай начал готовиться к смене власти в России

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  • 14.07.2026, 17:29
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The Wall Street Journal: Китай начал готовиться к смене власти в России
Фото: Getty Images

В Пекине недовольны Путиным.

Владимир Путин окончательно утратил статус равноправного партнера Си Цзиньпина. Более того, Пекин уже начал осторожно готовиться к смене власти в России, пишет The Wall Street Journal.

Если в 2013 году Си Цзиньпин называл Путина «образцом для подражания», то сегодня реальность диктует иные условия: на Китай сейчас приходится почти 40% внешней торговли РФ, а доля России в торговле Китая - менее 4%.

Ярким свидетельством этого доминирования стал провал газового соглашения по «Силе Сибири-2» во время майского визита Путина в Пекин. Китай согласился на строительство только при условии, что будет покупать газ по внутренним ценам РФ. Кремль на это пойти не смог, и соглашение заблокировали.

«Си принял Путина как император гостя в своем замке и отправил его домой с пустыми руками», - прокомментировал ситуацию немецкий бизнесмен Йорг Вутке.

Несмотря на декларируемую дружбу, между странами растет напряженность из-за нескольких ключевых факторов:

Китай серьезно обеспокоен военным сближением РФ и Северной Кореи. Пекин опасается, что передача российских технологий Пхеньяну усилит его ядерный статус, что заставит Японию и Южную Корею еще теснее сотрудничать с США.

В конце июня китайские дипломаты впервые публично заговорили о страданиях гражданского населения Украины и призвали стороны к переговорам.

Как пишет издание, Пекин активно укрепляет контакты с российскими чиновниками среднего звена и представителями элит. Цель - наладить связи с теми, кто будет определять курс России после ухода Путина с поста.

В то же время Китай продолжает вести двойную игру. Несмотря на дипломатические призывы к миру, в начале июля военные генералы обеих стран провели секретные штабные учения, напрямую связанные с войной в Украине.

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