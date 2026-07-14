Bloomberg: Россия с трудом сбывает экспортную нефть 1 14.07.2026, 18:04

Фото: Reuters

135 млн баррелей российской нефти зависли на морских просторах.

Украинские удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре России привели к неожиданному эффекту — Москве приходится отправлять за рубеж все больше сырой нефти, однако мировой рынок уже не успевает поглощать дополнительные объемы, пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).

«Переработка нефти в России опустилась до минимального уровня за последние 21 год. Из-за сокращения загрузки НПЗ экспорт сырья растет, однако логистика все чаще дает сбои. За четыре недели по 12 июля морские поставки составили около 4,21 млн баррелей в сутки, но значительная часть нефти так и не дошла до конечных покупателей», — пишет издание.

135 млн баррелей российской нефти зависли на морских просторах. Очереди танкеров увеличиваются у египетского порта Мерса-эль-Хамра и в районе архипелага Риау возле Сингапура. Задержки также фиксируются при отправке партий сортов Sokol, Sakhalin Blend и ESPO.

Дополнительное давление оказывает падение добычи. В июне Россия производила около 8,93 млн баррелей в сутки, что примерно на 830 тыс. баррелей ниже установленной для страны цели в рамках сделки ОПЕК+.

Снижается и экспортная выручка. По оценке агентства, за последние четыре недели доходы от морских поставок сократились до 1,68 млрд долларов в неделю. Причиной стало удешевление российской нефти: сорт Urals торгуется примерно по 52 доллара за баррель, тогда как ESPO — около 67 долларов.

При этом поставки в азиатском направлении достигли рекордных 4 млн баррелей в сутки, однако почти половина этих объемов пока не имеет подтвержденного конечного пункта назначения. Авторы материала отмечают, что «усиление санкций США может вновь ослабить спрос» на российскую нефть, что создаст для Москвы дополнительные трудности со сбытом сырья.

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