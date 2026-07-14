Министр обороны Венгрии: Мы закрываем дверь перед носом россиян 14.07.2026, 18:13

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Фото: Dr. Ruszin-Szendi Romulusz / Facebook

Будапешт намерен восстановить доверие своих союзников.

Министр обороны Венгрии Ромулуш Русин-Сенди заявил, что Будапешт должен восстановить доверие своих союзников и закрыть двери перед Россией.

Об этом он сообщил во время панельной дискуссии на конференции Budapest Energy and Security Talks, передает Telex.

Министра спросили о нынешних приоритетах в сфере обороны. По его словам, самое важное — это видение, однако для разработки стратегии новым правительством «необходимо учитывать интересы и ценности нации и союзников».

Русин-Сенди подчеркнул, что интересы Венгрии совпадают с интересами ее союзников и доверие в отношениях с ними необходимо восстановить.

Именно поэтому одним из первых шагов правительства стали извинения перед некоторыми союзниками — например, перед финнами, чье вступление в НАТО затягивало предыдущее правительство. Министр отметил, что как военный он считал прежнюю позицию неприемлемой.

«Мы закрываем дверь перед носом россиян», — добавил он, упомянув также, что спецслужбы РФ «пытались зайти через черный ход».

При этом, как отметил Русин-Сенди, правительство держит в поле зрения не только войну России против Украины, но и конфликт на Ближнем Востоке. Министр говорит, что конфликты закончатся тогда, когда правительства, армии и общества захотят их прекращения.

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