На заправке в Барановичах установили странную скульптуру советской «королевы бензоколонки» 8 14.07.2026, 19:09

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Фотофакт.

На АЗС «Белоруснефти» в Барановичах установили скульптуру одной из героинь советского кино, пишет Blizko.by.

Речь идет о Людмиле — главной героине фильма «Королева бензоколонки», которую сыграла Надежда Румянцева.

Скульптура повторяет рабочий наряд героини в фильме — берет, сарафан и роликовые коньки на ногах. В руке бронзовая Людмила держит пистолет от рядом стоящей ретро-бензоколонки.

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