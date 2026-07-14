На заправке в Барановичах установили странную скульптуру советской «королевы бензоколонки»8
- 14.07.2026, 19:09
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Фотофакт.
На АЗС «Белоруснефти» в Барановичах установили скульптуру одной из героинь советского кино, пишет Blizko.by.
Речь идет о Людмиле — главной героине фильма «Королева бензоколонки», которую сыграла Надежда Румянцева.
Скульптура повторяет рабочий наряд героини в фильме — берет, сарафан и роликовые коньки на ногах. В руке бронзовая Людмила держит пистолет от рядом стоящей ретро-бензоколонки.