Украинские спецназовцы поразили редкую российскую РЛС П-14
- 14.07.2026, 19:41
Видеофакт.
Спецназовцы Центра специальных операций «Альфа» Службы безопасности Украины обнародовали кадры, на которых нанесли удар по российской радиолокационной станции П-14.
Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы СБУ поразили РЛС П-14, которая использовалась российскими войсками для обнаружения воздушных целей.
Как отмечают OSINT-исследователи, радиолокационную станцию П-14 начали производить еще в 1959 году, серийное производство завершили в 1982-м, а с вооружения ее сняли в 2003 году.
По мнению исследователя Криса О'Вики, возвращение таких комплексов в эксплуатацию свидетельствует о значительных потерях Россией более современных средств радиолокации.