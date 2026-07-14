На Кубе произошел новый тотальный блэкаут 2 14.07.2026, 19:50

ФОТО: REUTERS/NORLYS PEREZ

Без электричества остались около 10 млн человек.

Национальная энергосистема Кубы вышла из строя. Это третье за девять дней масштабное отключение электроэнергии на острове, передает агентство Reuters.

Отмечается, что без электричества остались около 10 млн человек.

6 июля на Кубе также произошел тотальный блэкаут. Через несколько дней на острове снова произошел сбой в энергосистеме.

Куба более трех месяцев не получает поставок нефти, и ее электроэнергетика работает на солнечной энергии, природном газе и тепловых электростанциях в условиях экономической нестабильности из-за блокады, устроенной США.

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