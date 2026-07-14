Из эфира государственного радио исчезла католическая месса 14.07.2026, 20:01

Фото: tut.by

Верующие не могут узнать причин.

Первый национальный канал белорусского государственного радио уже три недели не транслирует святую Мессу из минского Архикафедрального костела, которая ранее звучала каждое воскресенье в 8:15. Верующие не могут узнать причин и надеются, что они технические, а трансляция возобновится.

Об исчезновении мессы из эфира сообщает портал Katolik.life. О проблеме рассказали в соцсетях верующие, а журналисты проверили: в воскресенье 12 июля вместо мессы в эфире действительно играла классическая музыка. Это подтверждает и сайт радио: в программе в 8:15 значилась «Католическая проповедь», а по факту вышла «Тематическая рубрика».

Для многих верующих радиотрансляция – единственная возможность присоединиться к богослужению, отмечает издание. Одна из женщин рассказала о лежачей родственнице, которая многие годы молится благодаря трансляции и сейчас переживает большой стресс. Пожилые люди часто не имеют гаджетов и интернета, чтобы смотреть видеотрансляции из храмов. При этом православная передача «Духовное слово» на радио по-прежнему звучит, а католическая – нет.

Примечательно, что в приходе Архикафедрального костела о прекращении трансляции не знали: службу в 8:15 все эти недели продолжали проводить буквально по секундомеру, чтобы уложиться в отведенное радиоэфиром время. Узнать причины верующим не удалось: на сайте радио нет телефонов редакции, по номерам из справочников никто не отвечает, остались без ответа и сообщения в соцсетях радиостанции.

В программе на текущую неделю «Католическая проповедь» снова значится в воскресенье в 8:15 – верующие надеются, что на этот раз месса прозвучит.

Трансляцию мессы возобновили на белорусском радио в 2021 году после обращения к властям и руководству Белтелерадиокомпании тогдашнего Апостольского администратора Минско-Могилевской архиепархии епископа Казимира Великосельца.

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