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Вучич посетит Киев

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  • 14.07.2026, 20:56
Вучич посетит Киев
АЛЕКСАНДР ВУЧИЧ
ФОТО: BLOOMBERG

Президент Сербии заявил о планах встретиться с Зеленским.

Президент Сербии Александар Вучич подтвердил свое участие в саммите «Юго-Восточная Европа — Украина», который пройдет 15 июля в Киеве. Об этом он заявил журналистам в Париже, пишет сербский портал Novosti.

Накануне Вучич прибыл в Париж по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона. Он присутствовал на встрече лидеров стран Европейского союза, Североатлантического альянса (НАТО) и «коалиции желающих» в Елисейском дворце. 14 июля он посетил парад по случаю Национального праздника Франции.

«Я кратко обменялся мнениями по различным вопросам с Владимиром Зеленским, с которым должен встретиться примерно через день», — сказал Вучич.

В конце мая Вучич провел телефонный разговор с Зеленским, назвав беседу «открытой и конструктивной». Стороны обсудили двусторонние отношения, путь Киева и Белграда в Евросоюз, а также вопросы экономического сотрудничества.

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