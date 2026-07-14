Мбаппе против Ямаля: Испания и Франция назвали стартовые составы на полуфинал ЧМ-2026
- 14.07.2026, 21:40
Матч состоится сегодня и начнется в 22:00 по Минску.
Сборные Испании и Франции объявили стартовые составы на матч 1/2 финала чемпионата мира 2026 года, сообщается на сайте ФИФА.
С первых минут в составе сборной Испании выйдут: Унаи Симон (вратарь), Педро Порро, Эмерик Лапорт, Пау Кубарси, Марк Кукурелья, Фабиан Руис, Алекс Баэн, Родри (капитан), Дани Ольмо, Ламин Ямаль и Микель Оярсабаль.
Стартовый состав сборной Франции: Майк Меньян (вратарь), Люка Динь, Дайо Упамекано, Жюль Кунде, Вильям Салиба, Орельен Чуамени, Адриен Рабьо, Усман Дембеле, Килиан Мбаппе (капитан), Майкл Олисе и Брадли Баркола.
Матч полуфинала ЧМ-2026 пройдет в Далласе (США) 14 июля в 22:00 по Минску.