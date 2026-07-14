Вышло крупное обновление Telegram с новыми функциями

Вышло крупное обновление Telegram с новыми функциями1
- 14.07.2026, 22:07
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Что добавили в популярный среди белорусов мессенджер.
Разработчики Telegram выпустили обновление 12.9, которое добавляет в мессенджер расширенный текстовый редактор, новую систему сообществ и дополнительные инструменты для управления групповыми чатами, включая возможность использовать исчезающие сообщения.
Одним из главных нововведений стал расширенный редактор текста. Теперь пользователи могут оформлять сообщения в формате статей с помощью заголовков, таблиц, маркированных и нумерованных списков, цитат и блоков кода. Кроме того, фотографии и видеозаписи можно вставлять в любую часть сообщения.
Редактор также поддерживает сообщения объемом до 32 768 символов. Дополнительно в него интегрированы ИИ-инструменты на базе Cocoon, предназначенные для генерации и редактирования текста. На данный момент нововведение доступно только подписчикам Telegram Premium.
Также в мессенджере появились сообщества, позволяющие объединять несколько групп, каналов и ботов в единое тематическое пространство. Пользователи смогут видеть все связанные чаты и быстро переключаться между ними.
Помимо этого, обновление включает поддержку исчезающих сообщений в группах, что позволяет автоматически удалять сообщения по истечении заданного времени.