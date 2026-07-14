«Каждую ночь пропадает по 10−20 птиц» 1 14.07.2026, 21:53

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Под Минском жители пожаловались на набеги лис.

Жители деревни Зацень под Минском жалуются на нашествие лис. По их словам, уже около месяца хищники почти каждую ночь пробираются во дворы, где держат домашнюю птицу и кроликов, из-за чего сельчане обсуждают обращение к чиновникам, передает «Зеркало».

По словам жительницы деревни, расположенной сразу за Минской кольцевой дорогой, лисы за последнее время стали регулярно наведываться в населенный пункт.

«У нас уже около месяца происходит бандитский переполох. Всю деревню терроризируют лисы: по ночам воруют курочек и кроликов. Кур здесь держат многие. Каждую ночь от этих рыжих пропадает по 10−20 птиц. Почти всех уже съели. Жители в панике, думаем обращаться в службы. Сколько лет живем, такого еще не было», — написала она в Threads.

В подтверждение своих слов женщина выложила запись с камеры видеонаблюдения — на ней лиса без опаски бежит по улице между домами.

В комментариях многие советовали не ограничиваться обсуждением проблемы в деревенском чате, а обращаться в профильные службы.

«Обращайтесь в местный лесхоз, пусть охотовед решает вопрос. Помимо прямого материального ущерба, лисы — разносчики бешенства. Цапнет хозяйскую собачку, котика или козочку — и привет будет всем», — посоветовала одна из пользовательниц.

«Да, тут в местном чате обсуждения полным ходом: и куда обращаться, и про бешенство. Вроде как можно и в 115 обратиться», — написала автор поста.

В ответ ей рекомендовали также обращаться в исполком: «Тогда обращение будет официально зарегистрировано, и на него должны будут отреагировать. Еще можно позвонить в исполком и написать заявление, что лисы таскают кур. Можно также сообщить, что у животного было подозрительное поведение. В любом случае удачи вам в решении проблемы. По-хорошему отвадить лис от курятника не получится».

Некоторые рассказали, что сталкивались с похожей ситуацией:

«У нас в деревне такая же проблема. Лесничие сказали: это не наши проблемы. Нанимайте охотников за свой счет».

Нашлись и те, кто напомнил, что лисы лишь следуют своим природным инстинктам: «Лисы тоже хотят кушать. Все по-честному».

«А если к вам домой придет лиса или волк и съест вашу любимую собачку или котика? Или покусает — возможно, бешеная. Как вы будете себя чувствовать, когда ваши дети играют на траве, где ходил дикий зверь? А курочек и кроликов вам не жалко? Они не живые? Им не больно? Никто не выпендривается. Здоровые лисы обычно держатся от человека подальше», — возразила на это сельчанка.

На это ее собеседник пояснил, что не считает появление лис возле домов признаком болезни: «Здоровые лисы как раз и посещают ваши курятники. Они очень быстро привыкают к людям и могут спокойно ходить по дворам. Лиса, зараженная бешенством, выглядит очень плохо и ведет себя соответствующим образом. Лисы добывают себе пищу, а не выращивают специально кур и кроликов. Это жизнь в естественной среде. Либо это нужно принять, либо жить в бетонной коробке в городе».

Еще один комментатор напомнил, что животные появились в этих местах раньше людей: «Лисы там жили до вас».

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