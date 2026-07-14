закрыть
14 июля 2026, вторник, 23:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп анонсировал вывод американских войск из Ирака

1
  • 14.07.2026, 22:02
Трамп анонсировал вывод американских войск из Ирака
Фото: ЕРА

Президент США отметил, что отношения между двумя странами перешли в новую фазу.

США больше не считают необходимым сохранять военное присутствие в Ираке. Об этом заявил глава государства Дональд Трамп на встрече с иракским премьер-министром Али Фалихом аз-Зейди в Белом доме, передает Iraqi News.

Президент США отметил, что отношения между двумя странами перешли в новую фазу. По его словам, военнослужащие Пентагона находились в Ираке для защиты, но теперь в этом больше нет нужды.

Трамп также пояснил, что региональная обстановка изменилась из-за ослабления Ирана, который больше не представляет угрозы для Багдада.

Аз-Зейди подтвердил, что его правительство намерено до сентября взять под контроль все вооружения, находящиеся у поддерживаемых Ираном группировок, и передать их государству.

«Мы смотрим в будущее», — заявил он.

Iraqi News отмечает, что встреча продемонстрировала смещение акцента в американо-иракских отношениях с военного сотрудничества на экономическое и институциональное, поскольку Трамп и аз-Зейди говорили об инвестициях и реформах, практически не касаясь военной миссии США.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний ястреб Америки
Последний ястреб Америки Виталий Портников
Новый козырь для Украины
Новый козырь для Украины Александр Черненко
Без боли не выздороветь
Без боли не выздороветь Ирина Халип
Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли