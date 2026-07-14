WSJ раскрыла детали проекта новых санкций США против России 14.07.2026, 21:27

Законопроект Линдси Грэма предусматривает меры против пяти крупнейших покупателей нефти и газа из РФ.

Законопроект, составленный ныне покойным сенатором Линдси Грэмом, предусматривает меры против пяти крупнейших покупателей российской нефти и газа, прежде всего — Китая и Индии, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам собеседников издания, Трамп может ввести пошлины в размере до 100% против отдельных государств и частных лиц, содействующих продаже энергоносителей.

Кроме того, законопроект включает положения о санкциях против российских оборонных, энергетических и финансовых объектов, а также теневого флота.

Опрошенные изданием аналитики отмечают, что если законопроект примут, это станет первым случаем, когда конгресс США разрешит использовать пошлины в качестве геополитического оружия — прежде они использовались в качестве инструмента борьбы с недобросовестной торговой практикой.

«Мы дорабатывали его на протяжении времени в ходе переговоров с торговым представителем США, а также с коллегами из Белого дома. Это был очень сложный, кропотливый и длительный процесс. Мы не хотим слишком широкого, грубейшего подхода», — заявил журналистам сенатор-демократ Ричард Блюменталь, работавший над законопроектом вместе с Грэмом.

Сенаторы от обеих партий и Белый дом более года дорабатывали законопроект, изначально предполагалось введение 500-процентных пошлин на товары из любой страны, закупающей российскую нефть, газ, уран и другую продукцию.

Однако Белый дом не хотел, чтобы конгресс вводил такие санкции, предоставив Трампу максимальную гибкость в его усилиях договориться о прекращении войны в Украине, отмечает WSJ.

Собеседники рассказали, что нынешняя версия - компромиссный вариант, получивший поддержку республиканцев, демократов и Белого дома. Текущий проект также обеспечивает Трампу поддержку в случае противостояния с Верховным судом, который в этом году уже отклонил применение им чрезвычайного положения для односторонних пошлин.

Команда Трампа утверждает, что президент поддерживает законопроект, который они хотят принять в память о Грэме. Тот умер 11 июля в возрасте 71 года.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com