Британец вырастил чеснок рекордного размера 1 14.07.2026, 21:17

Фото: facebook/GuinnessWorldRecords

В 35 раз больше обычного.

Садовод Грэм Барратт из Великобритании вырастил чеснок гигантских размеров. Для достижения такого результата ему потребовалось 10 лет практики.

Об этом пишет Guinness World Records.

Первой была головка чеснока, вес которой достиг 1,75 кг во время взвешивания в питомнике Wargrave Nursery Centre в Беркшире (Великобритания).

Этот рекордсмен с острым вкусом, диаметр которого составлял 19 см, примерно в 35 раз тяжелее обычной головки чеснока, которую можно купить в продуктовом магазине.

На самом деле он относится к виду, который является родственным, но отличным от чеснока, традиционно используемого в кулинарии (Allium sativum), вида, который называется слоновий чеснок (A. ampeloprasum) — это разновидность лука-порея, которая, как следует из названия, естественным образом дает гораздо более крупные луковицы. Но он всё равно примерно в четыре-пять раз больше обычного.

Барратт рассказал GWR, что выращивает слоновий чеснок уже почти десять лет. Выращиваемые им луковицы «с каждым годом становились всё крупнее», и он отбирал самые большие зубчики для следующего вегетационного периода.

Его рекордный экземпляр был посажен в сентябре 2025 года. «Я посадил 37 разных зубчиков и применял к ним разные методы ухода, — рассказал Барратт. — По иронии судьбы, этому гиганту не уделяли особого внимания — разве что посадили его сквозь черную мембрану, защищающую от сорняков. Это помогло уберечь луковицу от мороза в зимние месяцы».

Хотя головки чеснока остаются скрытыми под землей на протяжении всего жизненного цикла растения — а это значит, что сбор урожая всегда становится моментом истины, — Барратт подозревал, что с этой головкой может выйти полный провал. Его подозрения подтвердились, когда в июне он выкопал её из земли.

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