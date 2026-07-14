«Надоели эти танцы с бубном и банками!» 4 14.07.2026, 16:01

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Клиенты белорусского «Альфа-банка» ищут альтернативу.

Мало того, что у банка уже долгое время не работает мобильное приложение, так теперь возникли проблемы еще и с доступом к веб-версии. Об этом пишут многие пользователи Threads. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

«Перевела деньги из «Альфа-банк» в «Беларусбанк» и оказалось, что придут они только в лучшем случае завтра к 18. Перевела все деньги, которые были на счету. Надоели эти танцы с бубном и банками! Это я к чему? Посоветуйте банк, пожалуйста. Точно не «Сбер», «Альфа», «Приор», «Беларусбанк» — уже пробовала, все не то», — пишет ptrchk.

«Дорогой «Альфа-банк», я смиренно жду, когда вы почините приложение, пользовалась веб-версией, но сейчас не могу зайти даже в веб. Пишет что неверный логин и пароль, но он 100% верный. Это глюк? Или глюк у меня у голове уже? Куда вам подорожник приложить?» — спрашивает helen_quq.

«Только я столкнулась с отсутствием денег в банкоматах «Альфа-банка»? В одном максимум 250 BYN было, во втором — 100 BYN», — жалуется yuliyapashk .

«Альфа-банк», вы расстраиваете меня. Уже четвертый день не могу перевести деньги чтобы оплатить проезд. «Налик» заканчивается, вечером что делать—то? Банкоматы за 10 км», — пишет vvvasmin.

«Альфа-банк», негодую! В такие сложные времена, если даже ваши сотрудники не хотят быть чуть более внимательными к клиенту, то как вы собираетесь работать? Специально пошла купить валюту в отделение, чтобы поддержать банк. Спросила, есть ли в наличии новые доллары. То, что дадут вам новые или нет, зависит от суммы покупки, уже не удивляет. Удивляет то, что за сотрудником банка нужно проверять банкноты! Нужной суммы не было, предложили только 300 долларов новыми. Купила. Хорошо, что проверила» — рассказывает (litvinova.vivi https://www.threads.com/@litvinova.vivi/post/DasR9fcjQUl).

«Как остаться в чужой стране вообще без денег благодаря «лучшему» сервису «Альфа-банка» в Беларуси? Ловите гайд, как служба безопасности банка может сломать вам жизнь из—за обычного VPN.

Ребята из «Альфа-банка» пробили очередное дно (хотя с их рейтингом 1.6 на Myfin падать уже некуда). Из—за того, что я зашел в приложение через VPN, их доблестная служба безопасности устроила мне тотальный локдаун. В один клик заблокировали и приложение, и все карты», — делится своей проблемой __peperovich__.

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