Верховная Рада Украины отправила премьер-министра в отставку
- 14.07.2026, 16:03
О планах сменить Свириденко стало известно всего два дня назад.
Юлия Свириденко уволена с должности премьер-министра Украины. Соответствующее решение поддержала Верховная Рада Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.
«За» отставку главы правительства проголосовали 258 народных депутатов, «против» - один. Еще 5 народных депутатов воздержались, а 47 не голосовали.
О планах обновить Кабмин и, в частности, сменить премьера украинский президент Владимир Зеленский сообщил только в воскресенье, 12 июля. Тогда же он встретился и с на тот момент действующим премьером Свириденко, и с ее потенциальным преемником Сергеем Корецким (глава «Нафтогаза»).
Для Свириденко Зеленский предложил новую должность, но без деталей. Она же в своем заявлении подтвердила и отставку, и готовность работать в новой должности. Вероятно, речь идет о должности посла Украины в США.
По плану новый глава правительства должен быть назначен уже на этой неделе, программа максимум - назначение и нового состава правительства в целом.
На данный момент в руководстве министерств планируются определенные ротации и главной интригой остается вопрос - решит ли украинский президент менять главу Минобороны Михаила Федорова.
Следует отметить, что с отставкой премьера в отставку идет и его правительство. Поэтому после назначения нового премьера Рада должна переназначить и его министров. Кандидатуры всех министров, кроме МИДа и Минобороны, подает премьер. Кандидатуры МИД и Минобороны - прерогатива президента.