Верховная Рада Украины отправила премьер-министра в отставку 14.07.2026, 16:03

Юлия Свириденко

Фото: president.gov.ua

О планах сменить Свириденко стало известно всего два дня назад.

Юлия Свириденко уволена с должности премьер-министра Украины. Соответствующее решение поддержала Верховная Рада Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

«За» отставку главы правительства проголосовали 258 народных депутатов, «против» - один. Еще 5 народных депутатов воздержались, а 47 не голосовали.

О планах обновить Кабмин и, в частности, сменить премьера украинский президент Владимир Зеленский сообщил только в воскресенье, 12 июля. Тогда же он встретился и с на тот момент действующим премьером Свириденко, и с ее потенциальным преемником Сергеем Корецким (глава «Нафтогаза»).

Для Свириденко Зеленский предложил новую должность, но без деталей. Она же в своем заявлении подтвердила и отставку, и готовность работать в новой должности. Вероятно, речь идет о должности посла Украины в США.

По плану новый глава правительства должен быть назначен уже на этой неделе, программа максимум - назначение и нового состава правительства в целом.

На данный момент в руководстве министерств планируются определенные ротации и главной интригой остается вопрос - решит ли украинский президент менять главу Минобороны Михаила Федорова.

Следует отметить, что с отставкой премьера в отставку идет и его правительство. Поэтому после назначения нового премьера Рада должна переназначить и его министров. Кандидатуры всех министров, кроме МИДа и Минобороны, подает премьер. Кандидатуры МИД и Минобороны - прерогатива президента.

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