Белоруска о россиянах: Наглые неряхи и грязнули 1 14.07.2026, 16:55

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Иллюстративное фото

Крик души.

Пользовательница Threads под ником the.__.pupa попыталась разобраться в различиях между белорусами и некоторыми россиянами.

«Почему россияне массово едут к нам, в Беларусь? – пишет она. — Хвалят нашу страну — как у нас чисто, как у нас на дорогах люди друг другу уступают, какие люди добрые.

Россияне, а вы не задумывались, что нужно всего лишь начать с себя? И у вас так будет. Чисто не там, где убирают, а там где не ср…т! Есть такие индивиды, которые неряхи и грязнули, бросают везде мусор, и, помимо этого, еще и наглые очень. Таких личностей я не хочу у нас в стране».

Комментаторы из России начали уверять, что у них на родине все не так уж и плохо, но большинство белорусов поддержали автора поста. Сайт Charetr97.org приводит некоторые ответы:

— Вижу, как некоторые туристы из России выкидывают мусор из окна, у меня тоже наболело.

— Все правильно сказала.

— Я ехала через какой—то город в Дагестан, честно забыла название, но там настолько все было грязно, что мне казалось, что в гетто лучше… И таких городов у них предостаточно.

— Недавно была в Питере и все прекрасно видела своими глазами

— Беларусь для России выполняет роль, за нежелание выполнять которую сейчас бомбят Украину. Вроде и независимые и в тоже время — нет. Россия абсолютно всех считает «своими» колониями, и относится соответственно.

— Чистота начинается не с дворников, а с каждого человека — с простого решения не бросить бумажку мимо урны и уступить дорогу. Хорошо, когда люди замечают сильные стороны другой страны, но ещё лучше — привозить эти привычки с собой. Уважение к месту, где ты живёшь или куда приезжаешь, начинается с уважения к другим людям.

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