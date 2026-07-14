Латвия вводит ограничения на товары из Беларуси 14.07.2026, 17:38

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Что попадет под запрет?

Правительство Латвии одобрило разработанный Министерством иностранных дел законопроект, который предусматривает введение национального запрета на импорт отдельных промышленных товаров из Беларуси и России, сообщает «Зеркало» со ссылкой на Baltijas Balss.

Законопроект разработан по поручению кабинета министров и предусматривает запрет на импорт в Латвию книг, газет, видеоигр, спортивных товаров, игрушек, одежды и обуви, страной происхождения которых являются Беларусь или Россия.

Запрет будет распространяться как на прямой импорт этих товаров из Беларуси и России, так и на импорт из третьих стран. В свою очередь, транзит через территорию Латвии в другие страны ЕС ограничен не будет.

Как отмечает МИД Латвии, цель законопроекта — уменьшить возможности стран-агрессоров получать доходы от экспорта и укрепить национальную безопасность страны. Одновременно он станет дополнением к уже введенным ЕС санкциям и торговым ограничениям против Беларуси и России.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что с 2022 года импорт из Беларуси и России в Латвию сократился на 91%. Если в 2022 году он превышал 2,1 млрд евро, то в 2023 году составил лишь 193 млн евро, или 0,8% общей стоимости импорта Латвии.

Напомним, летом 2025 года Сейм Латвии также принял закон, который запрещает гражданам Беларуси и России покупать недвижимость в стране. Он распространяется как на физических, так и на юридических лиц.

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