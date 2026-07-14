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Латвия вводит ограничения на товары из Беларуси

  • 14.07.2026, 17:38
  • 1,526
Латвия вводит ограничения на товары из Беларуси

Что попадет под запрет?

Правительство Латвии одобрило разработанный Министерством иностранных дел законопроект, который предусматривает введение национального запрета на импорт отдельных промышленных товаров из Беларуси и России, сообщает «Зеркало» со ссылкой на Baltijas Balss.

Законопроект разработан по поручению кабинета министров и предусматривает запрет на импорт в Латвию книг, газет, видеоигр, спортивных товаров, игрушек, одежды и обуви, страной происхождения которых являются Беларусь или Россия.

Запрет будет распространяться как на прямой импорт этих товаров из Беларуси и России, так и на импорт из третьих стран. В свою очередь, транзит через территорию Латвии в другие страны ЕС ограничен не будет.

Как отмечает МИД Латвии, цель законопроекта — уменьшить возможности стран-агрессоров получать доходы от экспорта и укрепить национальную безопасность страны. Одновременно он станет дополнением к уже введенным ЕС санкциям и торговым ограничениям против Беларуси и России.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что с 2022 года импорт из Беларуси и России в Латвию сократился на 91%. Если в 2022 году он превышал 2,1 млрд евро, то в 2023 году составил лишь 193 млн евро, или 0,8% общей стоимости импорта Латвии.

Напомним, летом 2025 года Сейм Латвии также принял закон, который запрещает гражданам Беларуси и России покупать недвижимость в стране. Он распространяется как на физических, так и на юридических лиц.

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