Пылающая Россия согревает сердца украинцев 1 14.07.2026, 17:37

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Украина уже переломила ситуацию.

Для многих западных наблюдателей ход войны определяется линией фронта и количеством занятых населенных пунктов. Однако в самой Украине все чаще оценивают ситуацию иначе. Главным показателем успеха стали удары по военной и энергетической инфраструктуре России далеко за пределами зоны боевых действий, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Жители украинских городов после очередной ночной атаки прежде всего проверяют новости о том, достигли ли украинские беспилотники российских аэродромов, нефтеперерабатывающих заводов или оборонных предприятий. «В войне на истощение способность навязывать России издержки вдали от фронта стала важным признаком прогресса», — пишет CEPA.

В западных столицах слишком часто оценивают ситуацию исключительно по карте боевых действий. Для украинцев же успех означает, что Москва вынуждена перебрасывать авиацию дальше от линии фронта, усиливать защиту стратегических объектов и расходовать дополнительные ресурсы на оборону собственной территории.

Заметную роль в этом сыграло развитие украинских беспилотных технологий. Инженеры, военные и частные компании создали ударные системы, способные поражать цели в глубине России. Часть таких проектов финансировалась за счет пожертвований граждан.

«Решения, принимаемые в Вашингтоне, Берлине и Лондоне, напрямую влияют на возможности украинской ПВО, энергосистему и безопасность городов», — говорится в статье.

Украина уже переломила ситуацию. Россия по-прежнему обладает преимуществом в численности населения, промышленном потенциале и военных ресурсах. Тем не менее импульс войны определяется не только продвижением войск. Все чаще победа означает лишить Россию возможности диктовать ход войны.

Союзникам пора воспользоваться этим моментом, усилить давление на Москву и нарастить поддержку Киева, полагая, что именно сейчас складываются условия для постепенного изменения стратегического баланса.

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