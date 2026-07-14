Сборную Норвегии в Осло встречали 100 тысяч болельщиков 3 14.07.2026, 17:47

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Фото: Reuters

А Эрлинг Холанд вернулся на родину с неожиданным сувениром.

Вылет с чемпионата превратился в масштабное национальное празднование, поскольку результаты команды превзошли все ожидания. Норвегия впервые в истории дошла до четвертьфинала, сенсационно победила Бразилию (2:1), но в итоге уступила Англии (1:2), напоминает Reuters.

Сборная Норвегии в целом оказалась одной из самых запоминающихся на ЧМ в США.

У болельщиков, поддерживающих национальную команду, был фирменный жест, известный как «гребля викингов»: синхронные движения руками с криком «pо!». Его стали использовать и фанаты, поддерживающую Норвегию, из других стран. Кроме того, настоящей звездой турнира стал нападающий норвежской сборной Эрлинг Холанд. Внимание болельщиков и прессы привлекло не только его мастерство на поле, но и личное обаяние. Его эмоциональные реакции, самоироничные фотографии и видео в соцсетях стали вирусными и породили множество мемов.

Фото: Reuters

Сам Холанд назвал ЧМ в США «потрясающим», вместе с другими игроками норвежской сборной скупал сувениры в Штатах, в том числе приобрел ковбойскую шляпу, а на родину вернулся, держа в руках чучело енота с бутылкой спиртного за $750.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

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