Зумеры вступили в битву с роботами 3 14.07.2026, 18:09

Фото: Getty Images

Американская молодежь ищет профессии, которым не страшны ИИ и автоматизация.

В США представители поколения Z (зумеры; годы рождения 1997–2012) пытаются найти специальности, которым не грозит конкуренция со стороны ИИ и автоматизации. Это, в частности, приводит к росту популярности профильного неуниверситетского образования. При этом большинство опрошенных зумеров продолжают полагать, что обучение в профессиональных училищах ставит клеймо более низкого статуса по сравнению с дипломом высшего учебного заведения.

Как сообщает The New York Times, только за последние три десятилетия средняя стоимость получения высшего образования выросла в США примерно вдвое, достигнув почти $200 тыс. Вместе с этим в последнее время молодые специалисты сталкиваются не только с проблемами поиска работы без опыта, но и с растущей конкуренцией со стороны ИИ и автоматизации. В США набирает обороты новая образовательная тенденция — представители поколения Z все чаще отказываются от поступления в вузы, делая выбор в пользу рабочих специальностей.

Согласно данным общенационального исследовательского центра National Student Clearinghouse Research Center, с 2020 по 2025 год количество студентов в государственных училищах, ориентированных на профессионально-технические программы, выросло почти на 20%. Аналогичный рост зафиксирован и в частных профессиональных школах (trade school), профессионально-ремесленных училищах (vocational school), а также по учебно-трудовым программам (apprenticeship).

Молодежь проявляет интерес к таким профессиям, как монтажник, электрик, сантехник, автомеханик, косметолог, сварщик и т. д.

Хотя большинство выпускников школ (60%) все еще поступают в университеты, более низкая стоимость профессиональных программ все чаще становится решающим фактором. Сейчас в США можно найти частные профессионально-технические курсы, которые обойдутся менее чем в $25 тыс. за весь срок обучения. Дополнительным стимулом стало недавнее расширение программы федеральной финансовой помощи Pell Grants, которая теперь распространяется и на краткосрочные профессиональные программы.

Опрошенные NYT исследователи отмечают, что средний доход молодого специалиста со степенью бакалавра в 1,8 раза выше, чем у обладателя школьного аттестата. Однако молодые технические специалисты выходят на рынок труда раньше, а также без крупных долгов по образовательным кредитам. Заработки в наиболее востребованных сферах вполне могут составить конкуренцию высококвалифицированным «белым воротничкам» — так, например, техник по обслуживанию ветряных турбин и специалисты по системам HVAC (отопление, вентиляция, кондиционирование) уже на начальных этапах карьеры могут рассчитывать на годовую зарплату от $80 тыс. до $100 тыс.

Но несмотря на это, профессиональное образование и рабочие специальности по-прежнему сталкивается с серьезным скепсисом среди населения США. Согласно отчету компании Jobber за 2025 год, 71% опрошенных представителей поколения Z считают, что «обучение в училище ставит клеймо низкого статуса по сравнению с высшим учебным заведением». 7% родителей поколения Z предпочли бы, чтобы их дети получили рабочую специальность.

Такая ситуация вызывает в США активную общественную дискуссию. Генеральный директор профессионально-рекрутинговой платформы LinkedIn Райан Рослански полагает, что «будущее рынка труда принадлежит не тем, у кого самые престижные дипломы, а тем, кто способен адаптироваться, мыслить наперед и готов учиться». Финансист и миллиардер Уоррен Баффет также неоднократно ставил под сомнение необходимость высшего образования, отмечая, что работодатели чаще ценят реальные навыки и производительность, а не сам диплом. Билл Гейтс, в свою очередь, советует посвящать не менее 10% рабочего времени саморазвитию и освоению новых навыков, считая это необходимыми составляющими «стратегии выживания» в эпоху ИИ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com