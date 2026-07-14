закрыть
14 июля 2026, вторник, 18:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зумеры вступили в битву с роботами

3
  • 14.07.2026, 18:09
Зумеры вступили в битву с роботами
Фото: Getty Images

Американская молодежь ищет профессии, которым не страшны ИИ и автоматизация.

В США представители поколения Z (зумеры; годы рождения 1997–2012) пытаются найти специальности, которым не грозит конкуренция со стороны ИИ и автоматизации. Это, в частности, приводит к росту популярности профильного неуниверситетского образования. При этом большинство опрошенных зумеров продолжают полагать, что обучение в профессиональных училищах ставит клеймо более низкого статуса по сравнению с дипломом высшего учебного заведения.

Как сообщает The New York Times, только за последние три десятилетия средняя стоимость получения высшего образования выросла в США примерно вдвое, достигнув почти $200 тыс. Вместе с этим в последнее время молодые специалисты сталкиваются не только с проблемами поиска работы без опыта, но и с растущей конкуренцией со стороны ИИ и автоматизации. В США набирает обороты новая образовательная тенденция — представители поколения Z все чаще отказываются от поступления в вузы, делая выбор в пользу рабочих специальностей.

Согласно данным общенационального исследовательского центра National Student Clearinghouse Research Center, с 2020 по 2025 год количество студентов в государственных училищах, ориентированных на профессионально-технические программы, выросло почти на 20%. Аналогичный рост зафиксирован и в частных профессиональных школах (trade school), профессионально-ремесленных училищах (vocational school), а также по учебно-трудовым программам (apprenticeship).

Молодежь проявляет интерес к таким профессиям, как монтажник, электрик, сантехник, автомеханик, косметолог, сварщик и т. д.

Хотя большинство выпускников школ (60%) все еще поступают в университеты, более низкая стоимость профессиональных программ все чаще становится решающим фактором. Сейчас в США можно найти частные профессионально-технические курсы, которые обойдутся менее чем в $25 тыс. за весь срок обучения. Дополнительным стимулом стало недавнее расширение программы федеральной финансовой помощи Pell Grants, которая теперь распространяется и на краткосрочные профессиональные программы.

Опрошенные NYT исследователи отмечают, что средний доход молодого специалиста со степенью бакалавра в 1,8 раза выше, чем у обладателя школьного аттестата. Однако молодые технические специалисты выходят на рынок труда раньше, а также без крупных долгов по образовательным кредитам. Заработки в наиболее востребованных сферах вполне могут составить конкуренцию высококвалифицированным «белым воротничкам» — так, например, техник по обслуживанию ветряных турбин и специалисты по системам HVAC (отопление, вентиляция, кондиционирование) уже на начальных этапах карьеры могут рассчитывать на годовую зарплату от $80 тыс. до $100 тыс.

Но несмотря на это, профессиональное образование и рабочие специальности по-прежнему сталкивается с серьезным скепсисом среди населения США. Согласно отчету компании Jobber за 2025 год, 71% опрошенных представителей поколения Z считают, что «обучение в училище ставит клеймо низкого статуса по сравнению с высшим учебным заведением». 7% родителей поколения Z предпочли бы, чтобы их дети получили рабочую специальность.

Такая ситуация вызывает в США активную общественную дискуссию. Генеральный директор профессионально-рекрутинговой платформы LinkedIn Райан Рослански полагает, что «будущее рынка труда принадлежит не тем, у кого самые престижные дипломы, а тем, кто способен адаптироваться, мыслить наперед и готов учиться». Финансист и миллиардер Уоррен Баффет также неоднократно ставил под сомнение необходимость высшего образования, отмечая, что работодатели чаще ценят реальные навыки и производительность, а не сам диплом. Билл Гейтс, в свою очередь, советует посвящать не менее 10% рабочего времени саморазвитию и освоению новых навыков, считая это необходимыми составляющими «стратегии выживания» в эпоху ИИ.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний ястреб Америки
Последний ястреб Америки Виталий Портников
Новый козырь для Украины
Новый козырь для Украины Александр Черненко
Без боли не выздороветь
Без боли не выздороветь Ирина Халип
Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли