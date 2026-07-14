Белорус купил машинку для стрижки и нашел в ней волосы
- 14.07.2026, 18:42
Продавец отказался вернуть деньги.
Житель Буда-Кошелевского района заказал машинку для стрижки волос на одной из торговых онлайн-площадок. Вскрыв упаковку, мужчина сразу почувствовал запах горелой пластмассы, заметил на лезвиях волосы и обнаружил, что кнопка включения не работает.
Как дальше развивалась история, рассказали в Государственном комитете судебных экспертиз.
Мужчина обратился к продавцу с претензией на качество товара, однако получил отказ. Тогда покупатель подал иск в суд, сославшись на Закон «О защите прав потребителей».
Машинку для стрижки исследовали специалисты управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области.
Эксперт обнаружил повреждения кнопки питания и прикрепленных к ней проводов. Из-за неисправностей машинка не работала. При этом установить, когда именно появились повреждения, не удалось.
Суд Буда-Кошелевского района расторг договор купли-продажи. Продавца обязали вернуть покупателю уплаченные за машинку деньги и выплатить компенсацию морального вреда покупателю.
Решение суда пока не вступило в законную силу.